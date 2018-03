Neueste Technologie für Schulzentrum

Die auszubildenden Kfz-Mechatroniker haben allen Grund zur Freude: Das Autohaus Sperber übergab jetzt einen hochwertigen BMW 120d xDrive im Wert von etwa 30 000 Euro an die Kfz-Abteilung des Staatlichen Beruflichen Schul-zentrums Bamberg. Landrat Johann Kalb (CSU) zeigte sich der Pressmitteilung zufolge sehr erfreut, trägt er doch als Vorsitzender des Zweckverbandes die Verantwortung für die Finanzierung der Schule: "Mit dem neuen BMW wird unsere Berufsschule nun auch im Bereich Kraftfahrzeuge den hohen Ansprüchen gerecht, die Schüler, Lehrer und Ausbildungsbetriebe mit gutem Grund geltend machen. Wir wissen, dass unsere Schüler mit anspruchsvoller Technologie in aktuellen Modellen noch motivierter lernen."

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen neuen, 140 kW starken BMW mit Allradantrieb und 8-Gang-Automatikgetriebe. An diesem Modell können die Berufsschüler die diagnosefähigen digitalen Systeme der Abgasreinigung kennenlernen und mit ihnen arbeiten. "Wir sind froh, in recht kurzer Zeit wieder ein aktuelles Fahrzeug bekommen zu haben", freuten sich Roland Gröber, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums an der Ohmstraße, und Markus Zenk, Fachbetreuer für Kfz- Lehrwerkstätten, über die großzügige Spende des Münchner Autokonzerns. Mit dem vollelektrischen BMW i3 aus dem E-Mobilität-Förderprogramm des Landrats und drei weiteren Fahrzeugen werde das breite Spektrum des fachpraktischen Kfz-Unterrichtes voll abgedeckt. Insgesamt 180 Auszubildende lernen nun an dem neuen Modell. "Auf diese Weise profitieren alle Seiten von dem Fahrzeug - unsere Auszubildenden, die Berufsschule und auch die Kfz-Werkstätten", sagte Joachim Sperber. red