Neues vom Opernhaus Bayreuth

Das Thema des nächsten Vortrags der Opernhaus-Reihe lautet "Neues vom Markgräflichen Opernhaus - Erkenntnisse aus der Instandsetzung einer Weltkulturerbestätte". Die Universität Bayreuth lädt dazu am Mittwoch, 14. März, um 18 Uhr wieder alle Interessierten in das Iwalewahaus in Bayreuth, Ecke Wölfelstraße/ Münzgasse, ein. Während der Instandsetzung und Restaurierung des Markgräflichen Opernhauses Bayreuth wurden baulich-konstruktive Maßnahmen durchgeführt, der einmalige historische Zuschauerraum restauriert, der Brandschutz ertüchtigt sowie die Haus- und Bühnentechnik erneuert. Ziel war die Erhaltung der Denkmalsubstanz und die Verbesserung der Erhaltungsbedingungen. Der Vortrag nimmt die Zuhörer mit auf die Reise durch diesen spannenden Erkenntnisprozess und gibt einen Einblick, wie diese Unesco-Weltkulturerbestätte dadurch besser verstanden und denkmalgerecht instandgesetzt werden konnte. red