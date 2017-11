Neues Pflegezentrum für 90 Bewohner

In unmittelbarer Nachbarschaft zu seiner Schule entsteht derzeit das neue Pflegezentrum des Liebfrauenhauses. Das viergeschossige Gebäude wird mit 84 Pflegeeinheiten Platz für 90 Bewohner bieten. Im Erdgeschoss ist neben der Verwaltung und den Gemeinschaftsflächen eine Großküche vorgesehen, die die Bewohner des Liebfrauenhauses und die Kinder der angrenzenden Schul- und Horteinrichtung mit Essen ver-sorgt. Nach den vorbereitenden Arbeiten auf dem Grundstück ist es jetzt an der Zeit, die Grundsteinlegung vorzunehmen. Diese soll am kommenden Dienstag stattfinden. Foto: Michael Busch