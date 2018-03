Neues Musikinstitut soll ein Ort ohne Vorurteile sein

Mit "Mina Musikunterricht" hat die Musikpädagogin Katrin Heinz-Karg vor einigen Tagen ein besonderes Musikinstitut im Gremsdorfer Mühlenweg eröffnet. Die Schule bietet individuellen Unterricht für Menschen mit und ohne Behinderungen, inklusiven Gruppenunterricht und Einzelunterricht in den Fächern Klavier, Akkordeon, Geige, Ukulele, Flöte und Gesang.

In ihrem Grußwort betonte Bezirksrätin Ute Salzner (CSU), wie wichtig gerade eine solches Musikinstitut für den Bezirk Mittelfranken sei, da es eine vergleichbare Einrichtung bisher noch nicht gebe. Musik fördere die Kreativität, die Integration und das Miteinander. Wie es in einem Pressebericht heißt, gratulierte die Bezirksrätin auch zum gelungenen Umbau des alten Bauernhauses, das nun die Unterrichtsräume für die Schüler beherbergt.

Der Bürgermeister von Gremsdorf, Norbert Walter (CSU), überbrachte gemeinsam mit dem Zweiten Bürgermeister Markus Franke (Bürgerblock Gremsdorf) Glückwünsche im Namen der Gemeinde. "Ich wünsche Frau Heinz-Karg für ihre Schule alles Gute, wünsche den Schülern, die hier unterrichtet werden, viel Erfolg und viel Freude an der Musik", so Norbert Walter. "Eine solche Einrichtung haben wir gebraucht."



Lieder und ein Gebet

Einen Segen für "Mina Musikunterricht" spendete Dekan Kilian Kemmer, der die Idee, die hinter "Mina" steht, lobte: Musik sei bestens dazu in der Lage, Integration und Inklusion zu fördern. Durch Musik sei es möglich, das Innerste des Menschen auszudrücken und die Seele frei zu machen von belastenden Gefühlen. Mit einem gemeinsamen Gebet schloss der Dekan seine Ansprache.

Der Festakt wurde umrahmt von musikalischen Einlagen. Judith Beuschel und Maren Wala mit Gesang, Katrin Heinz-Karg am Piano und Alexander Pol-czynski am Cajon interpretierten den Beatles-Klassiker "Here comes the Sun" und den Tina Turner-Hit "Simply the best" in mitreißenden Unplugged-Versionen. "Die Hugos", eine Vokalgruppe aus Erlangen, begeisterten mit Klassikern der Comedian Harmonists, und die Singer/Songwriterin Sara Bauer inspirierte mit ihrer Stimme die Gäste zum Mitsingen.

Der Wunsch von Gastgeberin Katrin Heinz-Karg, dass "Mina" ein lebendiger Ort, ein Ort der Begegnung zwischen den verschiedensten Menschen werden solle und ein Ort, an dem es keine Vorurteile und keine Beurteilungen gebe und sich dadurch jeder musikalisch frei entfalten könne, ging bereits an diesem Nachmittag ein Stück weit in Erfüllung. red