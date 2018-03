Neues Motto der Selbsthilfegruppe

"Wagen, wiegen, wohlfühlen" ist das neue Motto der Selbsthilfegruppe Adipositas in der Region. Im Kampf gegen Speckgürtel und inneren Schweinehund geben sich Betroffene Halt und Mut, wobei die Gruppe nicht einem bestimmten Diätkonzept folgt, also auch keine Kosten entstehen. Die Treffen finden jeden ersten und dritten Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr statt.Neue Betroffene sind willkommen. Der frühere Treffpunkt im KissSalis-Restaurant wird ab sofort verlegt in die Saaleklinik, Pfaffstraße 10, die einen Seminarraum zur Verfügung stellt (Kontakt: Tel.: 0152/092 721 60). sek