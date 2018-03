Neues Kurskonzept: Englisch mit Bewegung

Die VHS des Landkreises Forchheim bietet allen Englischlernenden ein neues Kurskonzept auf Niveau B1 (Mittelstufe) an. Ab Mittwoch, 11. April, kann man an zehn Vormittagen, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr, bei Bewegung an frischer Luft mit viel Elan und gar nicht trocken englische Konversation üben. Wer Spaß an Nordic Walking hat und dabei seine Englischkenntnisse erweitern beziehungsweise auffrischen möchte, ist hier genau richtig. Information und Anmeldung im VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, im Internet unter www.vhs-forchheim.de oder telefonisch unter 09191/86-1060. red