Neues Gemeindeforum

Am Ende des Gottesdienstes zum 5. Fastensonntag stellten Pfarrvikar Michael Schmitt und Diakon Christoph Glaser der versammelten St. Laurentius-Gemeinde die neu gewählten Mitglieder ihres neuen Gemeindeforums (bisher: Pfarrgemeinderat) vor und führte seine Mitglieder in ihr Amt ein. Zugleich dankten sie für die Arbeit des bisherigen Pfarrgemeinderates und besonders für die seiner ausscheidenden Mitglieder in den vergangenen Jahren. red