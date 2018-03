Neues Führungsduo beim TTC Eigensdorf

Die Mitglieder des TTC Eigensdorf haben bei ihrer Hauptversammlung einen neuen Vorstandschaft gewählt. Als Ersatz für den ausscheidenden Vorsitzenden, Günter Rehlein, und dessen Stellvertreter, Uwe Marr, sind Marko Hohner und Ines Stephan an die Spitze des Vereins gewählt worden.

Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Großheirath, Wolfgang Schultheiß, attestierte dem Tischtennisverein eine wichtige Funktion - "speziell bei der Jugendarbeit im Gemeindebereich". Weiterhin verwies Wolfgang Schultheiß die Sportler darauf, dass die Sanierung der Schulturnhalle nunmehr abgeschlossen sei und in der laufenden Rückrunde wieder Tischtennis in Großheirath gespielt werden könne.

Günter Rehlein zeigte sich erfreut, dass dem TTC mit seinen 124 Mitgliedern nach der Neuwahl "frische, junge Kräfte" vorstehen. In der Sitzung berichtete der scheidende Vorsitzende von den Tätigkeiten im Laufe des vergangenen Jahres. Erfreulich war der Verlauf des Pfingstfestes auf dem Dorfanger in Gossenberg, bei dem dem viele ehrenamtliche Helfer beteiligt waren.

Die neue Wettspielordnung des Bayerischen Tischtennisverbandes samt mehrerer Veränderungen (Ergebnismeldung, Einstufungen, Spielverlegungen) sowie die sportlichen Erfolge wurden von Abteilungsleiter Thilo Schmidt erläutert. Mit Bedauern stellte Schmidt fest: Im Jugendbereich gab es im vergangenen Jahr keine Mannschaft, die am Spielbetrieb teilgenommen hat. Schmidt zeigte sich aber optimistisch: "Das soll sich in der neuen Saison wieder ändern." Marko Hohner