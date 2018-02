Neues Feuerwehrhaus für die Wehr?

Die Jahreshauptversammlung der FFW Thonberg eröffnete Vorsitzender Gerhard Popp. Anschließend verlas Schriftführerin Barbara Zwosta das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung.

Danach informierte Popp über die bereits durchgeführten Vorbereitungen für das im Mittelpunkt stehende 125. Feuerwehrfest der FFW Thonberg im Juli. Hierbei bedankte er sich nochmals herzlich beim ATSV Thonberg für die Bereitstellung des Festplatzes und bei den Helfern des neu gebauten Ortsschildes. Allerdings betonte er auch, dass diesbezüglich noch eine Menge Arbeit vor dem Verein liege. Besonders erfreulich bzw. überwältigend empfindet Vorsitzender Popp bei den Vorbereitungen des Festes die Hilfsbereitschaft der befreundeten Vereinen und Wehren.

Abschließend wies er darauf hin, dass hinsichtlich des Fortbestehens der FFW Thonberg im Zusammenhang mit den die Jahre gekommenen Räumlichkeiten seitens der Gemeinde eine Lösung gefunden worden sei, die 1. Bürgermeister Egon Herrmann im weiteren Verlauf der Sitzung allerdings erläutere.

Kassiererin Katrin Bauer berichtete über die aktuellen Finanzen der Wehr. Die Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandungen. Da Peter Wietasch aus seinem Amt als Kassenprüfer ausscheiden musste, wurde Thomas Hanft als neuer Kassenprüfer einstimmig gewählt.

Kommandant Manfred Sünkel bedankte sich im Vorfeld seines Berichtes bei allen aktiven Kameraden, dem Vorstand, der Gemeindeverwaltung, der Inspektion sowie bei allen passiven Mitgliedern. Ebenfalls bedankte er sich bei Ulrich Oßmann, der ihm im vergangenen aufregenden ersten Dienstjahr stets mit seinem Wissen mit Rat und Tat zur Seite gestanden und ihn unterstützt habe. Daraufhin berichtete er über die Personalstärke der aktiven Wehrleute, wobei er die Neuzugänge Andreas Schreiber und von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übergetretene Celine Eschenbacher per Handschlag in der Mannschaft begrüßte. Danach gab er einen kurzen Überblick über das abgelaufene Dienstjahr 2017 mit 22 Übungseinheiten, den drei Besuchen der Atemschutzgeräteträger in der Atemschutz-Übungsanlage in Kronach, drei Ernstfällen sowie die Teilnahme an der Großübung der Gemeinde Weißenbrunn in der örtlichen Sandwäsche. Hierbei lobte er die durch ihr zahlreiches Erscheinen und vorbildliches Kümmern beim Aufbau der Wasserversorgung auffallende Jugendfeuerwehr. Kommandant Sünkel berichtete ebenfalls über die am 10. Juli durchgeführte erfolgreiche Prüfung und Besichtigung durch die Kreisbrandinspektion. Zum Abschluss bedankte er sich bei der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat für die Neuanschaffungen wie z. B. die neue Motorsäge und der neuen Pumpe, die zum Feuerwehrfest geweiht und offiziell in den Dienst gestellt wird.

Jugendwart Ralf Oßmann informierte über den Personalstand der Jugendfeuerwehr, die durchgeführten theoretischen und praktischen Übungen, die aktive Teilnahme bei der Besichtigung der Inspektion und die Großübung der Jugendfeuerwehren des Landkreises in Seelach.

Bürgermeister Egon Herrmann informierte über die Idee seitens der Gemeinde für das seit Jahren bestehende Problem Feuerwehrhaus. Nach vielen Überlegungen und Gesprächen schlug er der Feuerwehr Thonberg vor, ein neues Feuerwehrhaus zu erbauen, dies allerdings mit der Feuerwehr Reuth gemeinsam zu nutzen, da dort das gleiche Probleme bestünde. Er bat die Wehr, den Vorschlag in Ruhe zu überdenken.

Die Jahresberichte wurden akzeptiert, der Vorstand einstimmig entlastet. red