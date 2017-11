Neuer Vorstand und Dirigent für musikalische Zukunft

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Höfles-Vogtendorf standen nicht nur ein Jahresrückblick, sondern auch Neuwahlen auf dem Programm.

Vorsitzende Anja Hanuschke nannte im Jahresbericht viele örtliche und überörtliche Aktivitäten. Höhepunkte des Vereinsjahrs waren neben dem traditionellen Jahresabschlusskonzerts gemeinsame Mitgliedera usflüge sowie ein Tag der offenen Tür. Besonders erfreulich waren einige Neueintritte.

Dirigent Jürgen Fischer berichtete in seiner letzten offiziellen Handlung als Dirigent über musikalische Aktivitäten und Termine, ehe er nach 28-jähriger Tätigkeit seinen Nachfolger Andreas Thiel vorstellte.

Turnusgemäß wurde der gesamten Vorstand neu gewählt. Vorsitzende ist Claudia Wellach, Zweite Vorsitzende ist Ines Hergenröther. Zum Kassier bestimmt wurde Sabine Fischer, Schriftführer ist Kerstin Klinger und stellvertretender Schriftführer Alexander Riemer.

Als Beisitzer wurden Peter Hergenröther, Melanie Thiel, Ludwig Klinger, Hans Jürgen Förtsch sowie Frank Stumpf in den Vorstand gewählt. Kassenprüfer sind Walter Karl und Harald Bauer.

Die neue Vorsitzende Claudia Wellach schloss die Generalversammlung mit einem Ausblick auf die kommenden Termine ab. Der nächste große Auftritt wird das Jahresabschlusskonzert am 26. Dezember in der Kirche St. Marien in Höfles - erstmals unter der musikalischen Leitung von Andreas Thiel. red