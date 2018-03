Neuer Streckenverlauf

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler aus nah und fern, am 8. April findet der "14. Obermain-Marathon" in Bad Staffelstein statt, zu dem ich Sie herzlich einlade. Nicht nur bei Läufern erfreut sich der Obermain-Marathon mit seinen anspruchsvollen Steigungen zunehmender Beliebtheit, sondern auch von Nordic-Walking-Freunden wird er überaus geschätzt.

Die reizvolle Streckenführung dieses Landschaftsmarathons führt Sie an unseren bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei, dem Dreigestirn am Obermain: der berühmten Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, dem Kloster Banz und dem sagenumwobenen Staffelberg. Der große Erfolg ist auf die hervorragende Organisation und die anspruchsvolle Strecke in unserer Region zurückzuführen. Aber nicht nur an Kulturellem und Landschaftlichem hat unsere Region einiges zu bieten. Besuchen Sie auch unsere Obermain Therme und entspannen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre. Wie die Jahre zuvor liegt die Organisation dieses sportlichen Events in den Händen des TSV 1860 Staffelstein, unserem ältesten und mitgliederstärksten Verein. Für die Vereinsmitglieder ist die Ausrichtung der Veranstaltung eine besondere Ehre, Verpflichtung und Verantwortung. Den bewährten Organisatoren, Streckenposten und fleißigen Helfern, die jährlich für einen reibungslosen Ablauf dieses Sportwettkampfes sorgen, gilt mein besonderer Dank und meine Anerkennung. Allen Teilnehmern wünsche ich schon heute einen fairen, unfallfreien Lauf und ein optimales Wetter.