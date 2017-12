Neuer Standort im Klinikum

Einen warmen Platz haben zahlreiche wohltätige Vereine für ihren Weihnachtsmarkt gefunden: Im Eingangsbereich des Klinikums bieten sie am zweiten Adventswochenende selbst hergestellte Produkte an.

Am Samstag, 9. Dezember, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, in der Zeit von 12.30 bis 17 Uhr verkaufen die lokalen Anbieter zum größten Teil selbstgemachte Produkte. Das Seniorenbüro "Aktive Bürger" bietet Marmeladen, Plätzchen, Socken und gebastelte Engel an. Der Weltladen Forchheim verkauft an seinem Stand Fairtrade-Produkte wie Kaffee, Tee und Schokolade. Darüber hinaus verkaufen die ehrenamtlichen Helfer Kunstgegenstände und Krippen. Auch der Verein "Beit Shalom" ist dabei und bietet Schmuck und Kunsthandwerk an. Wer sich für handgemachte Accessoires, Handschuhe, Socken, Hausschuhe und originelle selbstgenähte Taschen interessiert, kann den Stand der Christuskirche besuchen.

"Mit dem Klinikum haben wir jetzt einen tollen Ersatzstandort für einen Markt im Warmen", sagt Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information. red