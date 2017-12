Neuer Ort - alte Hilfsbereitschaft: der Kinderbasar der Frauen von St. Georg

Secondhand-Basare gibt es fast inflationär. Einer, der es schon auf 44 Auflagen bringt, konnte fast 50 000 Euro als Erlös aus dem Markttreiben für soziale Zwecke spenden. Er hat sich wahrlich etabliert, der Kinderbasar der evangelischen Frauengruppe St. Georg. Er findet seit 1996 statt und erlebt heuer eine Neuerung: "Unser Herbstbasar findet nicht wie gewohnt im Oktober statt, sondern am 4. November", erläutert Initiatorin Karin Kühnel und fügt hinzu: "Er hat auch einen neuen Platz gefunden: Wir sind mit dem Basar in der Mehrzweckhalle der Grundschule an der Heubischer Straße." Das hat einen wichtigen Grund. "Das Jugendhaus Arche, in dem wir all die Jahre im Frühjahr und im Herbst unseren Basar durchgeführt haben, kann aufgrund von Schadstoffbelastung und den notwendigen Renovierungsarbeiten für einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden", erklärt Mitorganisatorin Susanne Zwick.

Im Frühjahr und im Herbst hat das Basarteam also alle Hände voll zu tun, jeweils rund 6000 Artikel zu sichten, zu sortieren, zu ordnen, zu strukturieren und letztlich zu verkaufen. "Wir sind zu einer festen Institution geworden", freuen sich auch die Mitorganisatorinnen Simone Gehrlicher und Heidrun Frenkler, "viele Familien haben erkannt, dass sich der Ein- und Verkauf von Kindersachen lohnt und es die Qualität von Kinderbekleidung und -ausstattung zulässt, mehrfach verwendet zu werden".

Mit einem hohen Aufwand an Organisation beschäftigt sich das Team von circa 30 Helfern eine Woche lang mit dem Aufbau, Annehmen, Einsortieren, Verkaufen und dem Rücksortieren. Doch das lohnt sich: "Zehn Prozent des Gesamtumsatzes wird für einen karitativen Zweck zurückbehalten", sagt Kühnel. "Spenden gehen an verschiedene Einrichtungen der Kirchengemeinde, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Selbsthilfegruppen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. In diesem Jahr spenden wir aus den Basarerlösen der letzten beiden Jahre eine Summe in Höhe von 4000 Euro an verschiedene Einrichtungen." Bei der Auswahl der Einrichtungen ist es dem Team wichtig, dass "das Geld im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ankommt, um die wichtige Arbeit in diesem Bereich zu unterstützen", erklären die vier Damen. red