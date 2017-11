Neuer Name für die Bayreuther Stadthalle

"Forum am Hofgarten" - das ist der neue Name für die Stadthalle Bayreuth. Inspiriert vom Vorschlag von Erika Richter aus Bayreuth, die "Kulturforum am Hofgarten" eingereicht hatte, hat sich die Jury unter der Leitung von OB Brigitte Merk-Erbe auf diesen Namen" geeinigt. Der Name "Forum" spiegle die Vielfalt der Veranstaltungen wider, die in Zukunft darin stattfinden werden (Theater, Konzerte, Kongresse etc.) und mit dem Zusatz "am Hofgarten" werde der lokale Bezug betont, so die Begründung der Jury. Die Stadt Bayreuth rief im Oktober die Bayreuther zu diesem Namenswettbewerb auf. Bis zum Einsendeschluss waren 141 Vorschläge eingegangen. red