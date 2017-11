Neuer Krankenhauschef

Udo Kunzmann wird neuer Chef bei der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg. Er übernimmt zum 1. Januar 2018 die Position von Monika Röther, die als Geschäftsführerin zum Klinikum Ingolstadt wechselt.

"Ich freue mich, dass wir mit Herrn Udo Kunzmann einen ausgewiesenen Experten aus dem Gesundheitswesen gewinnen konnten. Er verfügt über exzellentes Know-how im Krankenhaus- und Pflegebereich und kennt die Strukturen in der Region. Mit ihm kann der erfolgreiche Weg der Unternehmen der GKG bestens fortgeführt werden", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Landrat Johann Kalb. Um die Leitung der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft hatten sich über 30 Damen und Herren aus verschiedenen Bereichen des Klinikmanagements beworben.

Dipl-Kaufmann Udo Kunzmann ist gebürtiger Franke, verheiratet, hat zwei Kinder und war nach seinem Studium der BWL in verschiedenen Führungspositionen an der Uniklinik Erlangen und zuletzt als Geschäftsführer des Waldkrankenhauses in Erlangen tätig. red