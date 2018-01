Neuenmarkter Schule bekommt ein neues, warmes "Kleid"

Die Schule bekommt ein neues "Kleid", noch dazu ein warmes. Finanziert über das Kommunale Investitionsprogramm, wird das Gebäude in einem ersten Bauabschnitt energetisch saniert.

Bei einem Baustellentermin überzeugte sich Schulverbandsvorsitzender Siegfried Decker vom Fortgang der Arbeiten. "Wir wollen den ersten Bauabschnitt bis zum Herbst fertigbringen, damit auch das Gerüst wieder abgebaut werden kann", machte er deutlich.



Kosten: 860 000 Euro

Der erste Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung des gesamten Verwaltungstrakts, der Lehrerzimmer und Besprechungsräume sowie des gesamten Grundschultrakt s samt Aula. Insgesamt werden hierfür rund 860 000 Euro verbaut.

Mit dabei waren bei dem Termin Timo Simon und Vanessa Dumproff vom Archtitekturbüro Drenske aus Kulmbach, Hausmeister Thorsten Friedrich und Gerhard Biedermann von der Gemeindeverwaltung.

"Gegenwärtig werden noch einige Fenster gegen neue Kunststofffenster mit Isolierglas ausgetauscht", sagte Decker. Mitarbeiter der Firma Näther & Hübner aus Thurnau seien derzeit dabei, die Außenisolierung anzubringen. Das erklärte Ziel sei, mindestens 30 Prozent der bisherigen Energiekosten einzusparen. Die zwölf Zentimeter starken Dämmplatten seien feuerhemmend. "Da kommt jetzt noch eine Armierung drauf, und später wird noch ein farblich angepasster Außenputz angebracht. Ich denke, auch die Optik wird dadurch etwas aufgewertet", so der Vorsitzende.

Parallel zur Außendämmung hat die Firma Schwender aus Thurnau die Heizung komplett erneuert. Decker: "Wir bleiben weiter beim umweltfreundlichen Gas und haben jetzt die Möglichkeit, die Raumtemperaturen in den Klassenzimmern einzeln zu steuern."

Wie Timo Simon erläuterte, werden man bis zum Schulbeginn wohl nicht alle Arbeiten beenden können. "Aber die lärmintensiven Tätigkeiten sind weg, damit der Schulbetrieb nicht gestört wird." Simon betonte, dass bei der Außendämmung die aktuellen Brandschutzvorschriften beachtet werden. Decker ergänzte, dass das Brandschutzkonzept komplett überarbeitet wurde. Auch zwei Notausgänge würden geschaffen. Rei.