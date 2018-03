Neue Tragkraftspritze wird am 14. April eingeweiht

Die Beschaffung einer Tragkraftspritze war im letzten Jahr das Hauptthema bei der Feuerwehr. Der Verein steuerte dafür einen Zuschuss von 500 Euro bei, wie Robert Müller, Kommandant und Vorsitzender des Feuerwehrvereins, bei der Jahresversammlung sagte.

Robert Müller ging als Kommandant zunächst auf das zurückliegende Jahr der Feuerwehr ein. Er lobte den Zusammenhalt innerhalb der Wehr und auch den regen Übungsbesuch und die gelungene Löschgruppenbildung mit Todtenweisach. "Wir haben für Todtenweisach einen Hydrantenplan erstellt, damit jeder weiß, wo diese zu finden sind", sagte Müller.

Nach seinen Worten hatte die Feuerwehr Geroldswind zusammen mit der Löschgruppe Todtenweisach im letzten Jahr fünf Einsätze: Dreimal rückte die Truppe aus, um Sturmschäden zu beseitigen, einmal zu einem Verkehrsunfall und einmal zu einer Brandnachschau. Mehrere Sitzungen wurden abgehalten, und es gibt sechs neue Mitglieder. Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn in Pottenstein und der Besuch der Giechburg standen auch auf dem Programm. Das Kesselfleischessen und der Faschingstanz mit der Dorfgemeinschaft rundeten das gesellige Programm ab.

Müller kündigte den neuen Übungsplan an, und es wird für aktive Feuerwehrleute Dienstausweise geben. Teilnehmen wird die Feuerwehr am Festumzug beim Jubiläum "900 Jahre Markt Maroldsweisach". Auch wurde wieder ein Ausflug in Aussicht gestellt. Am 14. April wird in Geroldswind die neue Tragkraftspritze am Mehrzweckgebäude eingeweiht. Fleißige Helfer sind da willkommen.



"Eine gute Einheit"

Wolfgang Hanauer, federführender Kommandant in der Gemeinde Maroldsweisach, freute sich darüber, dass die Feuerwehr Geroldswind mit einer Löschgruppe aus einem anderen Ort eine gute Einheit bildet.

Kreisbrandmeister (KBM) Alfred Hauck wies auf die Veränderung im Jahr 2018 bei den Führungsdienstkräften hin: "Ich selbst werde auf eigenen Wunsch im September nach Erreichen des 60. Lebensjahres als KBM ausscheiden", sagte er.

Ein Film, bei dem die Abholung des Feuerwehrautos für die Feuerwehr Geroldswind gezeigt wurde, beschloss die Jahresversammlung der Truppe. hw