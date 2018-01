Über eine neue Schaukel im Wert von knapp 3000 Euro können sich seit kurzem die Kleintettauer Kinder freuen. Am Mittwochabend wurde die Schaukel auf dem AKV-Spielplatz in der Kleintettauer Siedlung offiziell übergeben. Möglich war die Neuanschaffung durch eine gemeinsame Spendenaktion.

"Ich hoffe, die Schaukel wird von unseren Kindern oft und unfallfrei genutzt", wünschte sich AKV-Vorsitzender Werner Vetter, der daran erinnerte, dass die Anschaffung nur durch das Zusammentun mehrerer Sponsoren - Arbeiterwohlfahrt Tettau, Raiffeisen, Sparkasse und Marktgemeinde - möglich war.



"Mir war es eine Freude"

Er sagte den Sponsoren, die jeweils 500 Euro beisteuerten, so dass die Aktionsgemeinschaft Kleintettau nur noch 800 Euro aufbringen musste, ein herzliches Dankeschön, ebenso wie dem Tettauer Bauhof mit Leiter Hartwig Ortmann und Santorino Gomes für die Tiefbauarbeiten. Bürgermeister Peter Ebertsch sah seine Spende aus bürgermeisterlichen Verfügungsmitteln gut angelegt. "Mir war es eine Freude, die 500 Euro zu spenden", so das Gemeindeoberhaupt, der der Awo und den beiden regionalen Banken dankte, die viel für die Region leisteten. red