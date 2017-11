Neue Sanitäter starten durch

Der Sanitätslehrgang für die neuen ehrenamtlichen BRK-Sanitäter und Sanitäterinnen ist mit der Prüfung jetzt beendet. Die Teilnehmer kommen aus den Bereitschaften, der Wasserwacht, der Hundestaffel, der Bergwacht und dem Jugendrotkreuz. Auch fünf Neuaufnahmen, die sich der Rotkreuzarbeit ehrenamtlich anschließen wollen, waren unter den Teilnehmern.

In insgesamt 48 Unterrichtseinheiten erhielten die Teilnehmer von Lehrgangsleiter Thomas Menz intensive Kenntnisse über Bewusstseinsstörungen, Herz-Kreislauf, Wiederbelebungsmaßnahmen, Wundversorgung, Poly- und Schädelhirntrauma, Rettung und Transport, Verhalten im Einsatz, Umgang mit Betroffenen, Hygiene, Registrierung bei Großschadensfällen und den Umgang mit den Gerätschaften im Krankentransportwagen.



Einsatz bei Veranstaltungen

Alle Teilnehmer absolvierten am Samstag die Abschlussprüfung Sanitätsdienst in schriftlicher und praktischer Form. Am Lehrgang teilgenommen haben Samira Erhard, Jonas Zehe, Lukas Krammer, Nikolas Sorgenfrei, Norbert Kossorz, Kilian Albert, Fabian Müller, Kim Jana Schlereth, Adrian Siebel, Hanna Koberstein, Selina Weißenseel, Laurine Kohlhepp, Yulia Mützel, Caroline Loesenbeck und Volker Brand.

Der Chefarzt des BRK Kreisverbandes Dr. Ralph Brath bedankte sich bei allen Teilnehmern und wünschte allen Absolventen viel Erfolg in ihrer zukünftigen Arbeit im Sanitätsdienst bei Veranstaltungen oder im Katastrophenschutz. Der Vorsitzende des BRK Kreisverbandes Dr. Alexander Siebel überbrachte die Grüße des Vorstands. "Wir sind sehr froh, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich ehrenamtlich zum Wohle der Allgemeinheit engagieren und diese Ausbildung durchlaufen", sagte Alexander Siebel.

Wer sich ebenfalls für die ehrenamtliche Mitarbeit im Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, interessiert, kann sich gerne an die Servicestelle Ehrenamt, an Robert Weber, Tel. 0971/727 20, mit Fragen wenden. red