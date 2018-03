Neue Sänger sind willkommen

Wer viel Spaß am Singen hat, ist bei den "Chorofe en" genau richtig: Die harmonische Chorgemeinschaft, die sich musikalisch noch viel vorgenommen hat, singt unter der Leitung von Christof Goger. Der Chor ist eine Gruppe singender Frauen, die in jeder Stimmlage meist mehrfach besetzt ist und auch die Geselligkeit nicht vergisst. Chorprobe ist dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Grundschule in Hausen. Zurzeit wird für ein Konzert im Frühjahr 2019 geübt mit Stücken von Karl Jenkins "Adiemus". Weitere Auskünfte erteilt Barbara Schmitt unter Telefon 09191/4811 oder -4543. Informationen auch online auf www. gesangverein-hausen.de . red