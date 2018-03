Neue "Polizeiwache 007"

Die Theatergruppe "Köhlertaler Bauernbühne" des Musikvereins Breitbrunn tritt mit einem neuen Stück an die Öffentlichkeit: "Polizeiwache 007" heißt das Lustspiel in drei Akten, das sie sich in diesem Jahr ausgesucht hat. Aufgeführt wird das Stück am Ostersonntag, 1. April, ab 14 Uhr und ab 19 Uhr, am Ostermontag, 2. April, ab 18 Uhr und noch einmal am Samstag, 7. April, ab 19 Uhr im Gemeindezentrum Breitbrunn.

Zum Inhalt: Gemächlich geht es auf der kleinen "Polizeiwache 007". Nachdem der alte Dienststellenleiter Ottokar Greifer in Pension gegangen ist, sorgen die Herren Oberwachtmeister Ernst Wimpel und Heinz Huber für Recht und Ordnung. Beide lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Doch eines Tages hat die Gemütlichkeit ein Ende, denn der neue Dienststellenleiter schneit herein: Jung und dynamisch versucht er, Disziplin und Ordnung in die Wache zu bringen ...

Die Eintrittskarte für dieses Theatervergnügen kostet sechs Euro. Kinder bis zwölf Jahre dürfen am Ostersonntagnachmittag die Vorstellung schon für drei Euro besuchen.



Soziale Einrichtungen eingeladen

Gerne lädt die "Köhlertaler Bauernbühne" soziale Einrichtungen wie zum Beispiel die Lebenshilfe zur Nachmittagsvorstellung am Ostersonntag ein. Der Eintritt für die Bewohner dieser Einrichtungen sowie deren Betreuer ist kostenlos. Hier wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 09536/921151 gebeten. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 24. März, von 9 bis 11 Uhr im Feuerwehrhaus Breitbrunn statt. Anschließend ist eine Kartenreservierung telefonisch unter der Rufnummer 09536/1337 täglich ab 16 Uhr möglich. red