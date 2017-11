Neue Könige regieren "Diana Neuhausen"

Die neuen Majestäten des Schützenvereins "Diana Neuhausen" traten in Priesendorf ihre Regentschaft an. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Proklamation der neuen Könige: Jugendkönig wurde Alex Kestler und 1. Ritter Lucas Nein; Schützenkönigin ist Renate Wetz, 1. Ritter Marlene Kestler und 2. Ritter Herta Thiel; Pistolenkönig wurde Karl-Heinz Wrobel, 1. Ritter Uwe Blenk und 2. Ritter Johannes Klarmann. Der Schützenkönig heißt Erwin Labus, 1. Ritter Karl-Heinz Wrobel und 2. Ritter Franz Zehetmeier. Für die musikalische Umrahmung der Festveranstaltung sorgte Christian Schmitt.

Zweiter Schützenmeister Erwin Labus ehrte für Vereinstreue. Ausgezeichnet wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Thorsten Labus, Monika Pfänder und Bruno Zier, für 40 Jahre Dieter Gebhard und Leonhard Schramm.



Pokalreigen

Beim Pokalschießen holte sich Alex Kestler den Jugendpokal. Den Wanderpokal der Herren LG schoss Franz Zehetmeier und den begehrten Damenpokal sicherte sich Marlene Kestler. Somit gingen dieses Jahr zum ersten Mal alle drei Pokale in eine Familie. Den Wanderpokal der Senioren sicherte sich Erwin Labus, den Wanderpokal Klein-Kaliber Michael Lebacher und den Wanderpokal Groß-Kaliber Harald Wagner.

Bei der Ehrung der Vereinsmeister Pistole 2017 (Beste Schützen des Vereins) holte sich den Pokal der Klein-Kaliber Johannes Klarmann und den Pokal der Groß-Kaliber Uwe Blenk.

Im Anschluss daran fasste Schützenmeister Traudl Labus die sportlichen Erfolge des Vereins zusammen: 2016/17 holte sich die Mannschaft KK Sportpistole in der Gauoberliga den dritten Platz (Monika Jungkunz, Johannes Klarmann, Karl-Heinz Wrobel und Mathias Bauer).

Johannes Klarmann wurde vom Gausportleiter Thomas Bader zum Sieger der Rundenwettkämpfe Gauoberliga ernannt. Die Pistolenmannschaft belegte den dritten Platz (Monika Jungkunz, Erich Jungkunz, Johannes Klarmann, Michael Morgenroth und Karl-Heinz Wrobel). In der Disziplin Sportpistole Klein-Kaliber Damen Alt holte sich Monika Jungkunz den Sieg.

Die Seniorenmannschaft (Franz Gibfried, Josef Zymelka, Erwin Laus und Traudl Labus) sicherte sich bei den Rundenwettkämpfen wieder den ersten Platz. Erwin Labus wurde bei der Königsproklamation der Seniorenschützen als bester Einzelschütze geehrt.



Erfolge bei Gaumeisterschaft

Bei der Gaumeisterschaft LG Auflage belegte die Mannschaft den zweiten Platz. Bei den Einzelschützen LG Auflage A holte sich den Sieg Josef Zymelka. Bei den Einzelschützen LG Auflage B sicherte sich Erwin Labus den ersten Platz. Mit diesen Ergebnissen qualifizierten sich alle für den Bezirk sowie Erwin Labus und Josef Zymelka für die bayerische Meisterschaft. Erwin Labus fuhr zur deutschen Meisterschaft in Dortmund.

Bei den Bezirksmeisterschaften 2017 schoss sich Johannes Klarmann in der Disziplin Sportpistole KK Herren auf den zweiten Platz und bei der Disziplin KK Liegendkampf Junioren A/m Daniel Kaiser den dritten Platz. red