Neue Könige der Schützen

Mit dem Weihnachtsschießen endete traditionell das Jahr beim Schützenverein Hubertus Stangenroth. Jetzt wurden die Preise vergeben. Schützenkönig wurde Jürgen Metz mit einem 119-Teiler, Schützenliesel Sandra Metz. Ihnen zur Seite stehen 1. Ritter Sigrid Zehe (174-Teiler) und 2. Ritter Inge Metz (236-Teiler).

Jugendkönig wurde Simon Brandl mit dem 1. Jugendritter Sandro Schmitt und 2. Ritter Simon Bühner. Mit einem Bogen-anstecker wurde Jugend-Robin-Hood Simon Bühner ausgezeichnet. Little John wurde auf Platz zwei Nils Reitelbach, Bruder Tuck als Dritter Daniel Mühlfeld.

Robin Hood der Schützenklasse wurde Tobias Kirchner, der ebenfalls einen Bogenanstecker erhielt. Ihm stehen als Getreue Michael Metz (Little John) und Bernd Schmitt (Bruder Tuck) zur Seite. Der Willi-Kirchner-Gedächtnispokal ging 2015 an Jürgen Metz mit einem 150-Teiler.

Bei der Glücksscheibe der Jugend siegte ebenfalls Simon Bühner vor Daniel Mühlfeld und Felix Metz. Vierter wurde Sandro Schmitt, Fünfter Julian Metz. Der Jugendwanderpokal ging an Sandro Schmitt.

Die Glücksscheibe für die Schützen- und Seniorenklasse, gestiftet von Franz Müller, ging an Sigrid Zehe. Auf Platz zwei und drei folgten Bernd Schmitt und Manfred Metz.

Nächster Termin des Schützenvereins ist die Jahreshauptversammlung am Samstag, 13. Februar 2016. red