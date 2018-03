Neue Jugendpflegerinnen bringen gleich ein ehrgeiziges Projekt mit

Junge, engagierte und motivierte Mitarbeiter des Jugendamtes, die auch für Fort- und Weiterbildung bereit sind, stellten ein hervorragendes Fundament guter Jugendarbeit im Landkreis Kronach dar.

Landrat Klaus Löffler zeigte sich dankbar und stolz auf dieses Engagement, für das er besonders Jugendamtsleiter Stefan Schramm dankte.

Der Landrat konnte aber auch den erfolgreichen Mitarbeiterinnen Lisa Gratzke und Eva Wicklein zum Abschluss der Zusatzausbildung zur staatlich geprüften Jugendpflegerin gratulieren.

Diese Zusatzausbildung fand berufsbegleitend in Gauting statt. Für den Abschluss gab es vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration ein entsprechendes Zeugnis. Beide Kommunale Jugendpflegerinnen sind Fachkräfte der Jugendhilfe, die für das Aufgabengebiet der Jugendarbeit im Sinne der Gesamtverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe tätig sind. Sie sind somit "umfassend für die Planung und Entwicklung der Rahmenbedingungen und für die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis zuständig".

In der sich am Donnerstag im Landratsamt anschließenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses stellten die beiden kommunalen Jugendpflegerinnen gleich ein neues ehrgeiziges Projekt vor, für das sie sich die Zustimmung des Ausschusses einholten. Vorgesehen ist eine Befragung von Bürgermeistern, Jugendbeauftragten und Jugendlichen aus den Gemeinden des Landkreises Kronach zum Thema Jugendarbeit.

Diese Bestandsaufnahme könne langfristig auch als Grundlage für weitere Planungen des Landkreises im Bereich Jugendarbeit dienen. Darin sollen auch Forderungen und Handlungsstrategien für die Politik auf allen Ebenen enthalten sein. Zentrale Ziele einer jugendgerechten Gemeinde sind die Einbindung und Beteiligung von Jugendlichen in allen sie betreffenden Entscheidungen. Für die weitere Vorgehensweise und Durchführung stellten die kommunalen Jugendpflegerinnen ein konkretes Konzept vor.



Unterstützung signalisiert

Landrat Löffler habe in Vorgesprächen bereits die Unterstützung der Bürgermeister signalisiert erhalten. Oliver Skall (SPD) fand die Idee sehr gut und regte an, man solle aber auch die Schulsituation Jugendlicher mit einbeziehen. Thomas Löffler (CSU), Bürgermeister von Steinbach am Wald, bot größtmögliche Unterstützung an, denn dies sei ein großartiges Projekt für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit, betonte er. So beschloss es dann auch einstimmig der Jugendhilfeausschuss. Die Befragung soll in diesem Jahr erfolgen. Die Ausschussmitglieder nahmen Kenntnis von der Kooperationsvereinbarung über die Fortführung der Stütz- und Förderklasse an der Pestalozzi-Schule Kronach zwischen dem Caritasverband Kronach und dem Landkreis Kronach. Der Verlängerung der Maßnahme, die vorher eindrucksvoll durch zwei Sozialpädagoginnen der Pestalozzi Schule vorgestellt wurde, wurde zugestimmt. Positiv zeigte sich das Gremium auch gegenüber einer Erhöhung des Stellenumfangs der Sozialarbeit an der Mittelschule Kronach. Die nachvollziehbaren Bedarfszahlen die der Jugendamtsleiter vortrug überzeugten von der berechtigten und begründeten Antragstellung, so dass man einer Stellenerweiterung von bisher 0,75 auf 1,5 Stellenanteile zustimmte, die Finanzierung wird mit staatlicher Förderung gesichert.

Nadine Förtsch berichtete über das Projekt "Skoll" (ein Selbstkontrolltraining). Dadurch ist es gelungen, acht Jugendliche zu bewegen, freiwillig an einem Selbsthilfekontrolltraining teilzunehmen. eh