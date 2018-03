Neue Gebühren für Wasser und Abwasser

Die Stadt Kronach musste sich nach Ablauf der vierjährigen Kalkulationsphase wieder Gedanken über ihre Wasser- und Abwasserpreise machen. Für den Zeitraum 2018 bis 2021 kommt es dabei zu einer moderaten Erhöhung.

Wie Jochen Löffler, Technischer Leiter der Stadtwerke, mitteilte, gab es Unterdeckungen bei der Wasserversorgung (539 000 Euro) sowie bei der Abwasserbeseitigung (416 000 Euro). Kostendeckendes Arbeiten ist in diesen Bereichen jedoch die Vorgabe. Außerdem stehen in den kommenden vier Jahren notwendige Investitionen von fast zehn Millionen Euro an. Für das Beispiel der kleinsten Hauswasserzähler berechnete Löffler einen Anstieg der Grundgebühr von 36 auf 60 Euro jährlich. Dafür steigt die Verbrauchsgebühr lediglich um drei Cent auf 2,30 Euro pro Kubikmeter.

Markus Wich (CSU) betonte, dass sich die Stadt mit der neuen Gebührenstruktur gut für die Zukunft aufstellen könne. Bernd Liebhardt (CSU) meinte: "Wir handeln im besten Interesse der Kunden der Stadtwerke." Schließlich wolle sich die Stadt vor einer Sanierungsschieflage wie andernorts schützen, die dann massiv zu Lasten der Verbraucher ginge. Ralf Völkl (SPD) sah Investitionen in das Kanalnetz als wichtigen Faktor für die Stadtentwicklung. Die Räte stimmten der Gebührenerhöhung einmütig zu. mrm