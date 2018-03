Neue Fachkräfte für die Region

Die Berufsschule Bad Kissingen hat im Rahmen einer Schulabschlussfeier in der Aula der Berufsschule 78 jungen Frauen und Männern ihre Zeugnisse über einen erfolgreichen Berufsschulabschluss verliehen. Unter den Absolventen sind Fachleute aus den Bereichen Bank, Kfz und Hotelfach sowie Köche, Kaufleute im Gesundheitswesen, Einzelhandel, Büromanagement, Friseure, Maler, Lackierer, Verkäufer und aus dem Bestattungswesen.

Unter anderem haben 26 von ihnen zusätzlich einen mittleren Schulabschluss erworben. 17 Prozent der Absolventen haben die Berufsschule mit der Note 1,5 und besser abgeschlossen. Dafür wurden ihnen für einen hervorragenden Abschluss der Berufsschule Staatspreise der Regierung von Unterfranken verliehen.



Staatspreise verliehen

Staatspreise mit Geldpreis gingen an: Lena Dusold, Kauffrau im Gesundheitswesen, Notendurchschnitt 1,0, Medizinische Versorgungszentren Haßfurt; René Keller, Bankkaufmann (1,1), Sparkasse Bad Kissingen.

Weitere Staatspreise ohne Geldpreis erhielten: Aurelian Klausmann, Kfz-Mechatroniker (1,5), Böckler Automobile Bad Kissingen; Vanessa Zeller, Hotelfachfrau (1,3), Laudensacks Parkhotel Bad Kissingen; Laura Hauck, Bankkauffrau (1,2), Bank Schilling Hammelburg; Johannes Lechner, Bankkaufmann (1,5), Sparkasse Bad Kissingen; Lea Wallrab, Bankkauffrau (1,4), Sparkasse Bad Neustadt; Olga Reich, Bestattungsfachkraft (1,5), Bestattungshaus Baumüller Erlangen; Julia Lindner, Bestattungsfachkraft (1,5), Ananke GmbH Bestattungen Leipzig; Max Michal, Bestattungsfachkraft (1,5), Zirngibl E. Bestattungen Starnberg; Marcel Ciss, Bestattungsfachkraft (1,3), Veney Bestattung Königsbrunn; Oliver Hamann, Bestattungsfachkraft (1,2), Menge GmbH Duisburg; Christian Zobel, Bestattungsfachkraft (1,3), Bartsch und Pfeiffer Bestattungen GmbH Döbern.

Mit der Abschlussfeier wurde ein würdiger Schlusspunkt hinter eine lehrreiche, teils anstrengende, aber auch schöne Schul- und Ausbildungszeit gesetzt und die Absolventinnen und Absolventen in einen neuen Lebensabschnitt entlassen, hieß es in der Mittelung der Schule. red