Neue Einsatzleiter berufen

Im Rahmen einer Führungskräfteausbildung der Kreiswasserwacht Bad Kissingen wurden fünf Einsatzleiter Wasserrettung berufen. Zukünftig stehen der Integrierten Leitstelle für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung in Schweinfurt Bernhard Bohatsch, Alexander Knaab, Stefan Kuhn, Daniel Nicolai und Sebastian Schlereth als Einsatzleiter Wasserrettungsdienst (EL-WRD) zur Verfügung.

Die Einsatzleiter Wasserrettung kommen zum Einsatz, wenn es bei Rettungs-, Bergungs- und Katastrophenschutzeinsätzen am und im Wasser darum geht, die eingesetzten Kräfte zu koordinieren und zu führen. Dies erfolgt dann, wenn mehrere Wasserrettungseinheiten - Tauch- und Bootstrupps - oder Einsatzkräfte verschiedener Organisationen und Verbände, zum Beispiel Feuerwehren, Rettungsdienste am Einsatz beteiligt sind. Die Grundlage für den Erwerb der erforderlichen Qualifikationen bildet eine vierstufige Ausbildung mit Inhalten wie Führen und Leiten, Katastrophenschutz, Einsatztaktik, und wasserrettungsspezifisches Fachwissen. Darüber hinaus ist langjährige praktische Erfahrung aus dem Bereich der Wasserrettung Grundvoraussetzung für die Berufung. red