Auch in diesem Schuljahr konnte an der Lucas-Cranach-Grundschule eine neue Bläserklasse aus Kindern der 3. Klassen gegründet werden. Nach einer mehrwöchigen Findungsphase nahmen 18 Schüler ihre Instrumente in Empfang. Darüber freuen sich (hinten von links) die Musikpädagogen Daniel Härich, Christine Frauenhofer, Yvonne Deckelmann, Stefan Krauß (Bläserklassenleiter) und Rektorin Anita Neder. Foto: privat