Neue Bestzeit für Helen Schopf

Rund 1200 junge Athleten nahmen am vergangenen Wochenende in Hagen (Nordrhein-Westfalen) an den 45. Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen teil. Unter ihnen: Helen Schopf vom DLRG-Ortsverband Küps. Im Westfalenbad ermittelte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in fünf Altersklassen die schnellsten Retter unter ihren Mitgliedern.

Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. Neben der Schnelligkeit beim Schwimmen kommt es für die Sportler vor allem darauf an, bestimmte Hilfsmittel zur Wasserrettung, zum Beispiel Flossen oder den Gurtretter, bestmöglich zu beherrschen. Das Wettkampfprogramm umfasst bei den Deutschen Meisterschaften verschiedene Einzel- und Staffeldisziplinen, etwa 50 Meter Retten einer Puppe oder 200 Meter Hindernisschwimmen.

Helen Schopf trat in der Altersklasse 12 weiblich an. Sie hatte sich im Juli bei den Bayerischen Meisterschaften in Ruhpolding für die Teilnahme qualifiziert. Nach drei Disziplinen belegte sie in einem Feld von 32 Schwimmerinnen den 26. Platz. Durch ihre neue persönliche Bestzeit im 50-Meter-Flossenschwimmen von 0:29,65 konnte sich die junge Athletin von Platz 28 laut Meldeergebnis auf den 26. Platz vorarbeiten.

Helen Schopf berichtete begeistert von dem großen Hallenbad mit Tribünen und der Live-Übertragung der Wettkämpfe in das benachbarte Schulzentrum Boeler Heide. Nicht nur sie war von dem Spektakel des Wettkampfs und dessen Abwicklung sichtlich beeindruckt.

"So viele junge Menschen, die sich dem gemeinsamen Ziel Leben zu retten verschrieben haben, kommen sonst nirgends zusammen", begrüßte der Präsident der DLRG, Achim Haag, die jungen Athleten.

Im Ortsverband Küps jedenfalls ist man sehr stolz auf die Teilnehmerin bei den Deutschen Meisterschaften und hofft auf eine weiterhin erfolgreiche Teilnahme an den regionalen und überregionalen Wettkämpfen der DLRG. red