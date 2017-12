Neue Bestattungsformen auf dem Friedhof Oberhaid

Auf dem Oberhaider Friedhof stehen seit kurzem für Beerdigungen - neben den klassischen Bestattungsformen - ein von der Gemeinde gepflegtes Urnengrabfeld und ein teilanonymes Grabfeld zur Verfügung. Durch Oberhaids Pfarrer Abbè Patrice Mor Faye wurde die Anlage jetzt eingesegnet.

Durch die Umgestaltung des Oberhaider Friedhofes bietet die Gemeinde jetzt die neuen Bestattungsformen an und Familienangehörige haben somit die Möglichkeit ihre Verstorbenen in der Urnengrabfeldanlage bestatten zu lassen. Hierbei wird die Urne im vorbereiteten Feld in einer bereits vorhandenen Röhre bestattet, welche dann mit einer kleinen Grabplatte versehen wird.



Würdevoller Ort

Ferner besteht die Möglichkeit, das teilanonyme Grabfeld für die Urnenbeisetzung zu wählen. Hier wird die Urne auf einer Rasenfläche unter einem Baum bestattet und an der Standstein-Stele kann eine Tafel mit dem Namen des Verstorbenen angebracht werden. Getrennt werden diese beiden Bestattungsformen durch einen Andachtsplatz mit zwei Bänken, der den Angehörigen einen würdevollen Ort der Trauer bietet. Daneben gibt es auf dem Oberhaider Friedhof aber immer noch die bisherigen Bestattungsformen, die Urnengräber sowie die traditionellen Erdbestattungen im Einzel- oder Doppelgrab.

Erster Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) sagte hierzu, dass es Ziel war, dem Wunsch der Bürger nach einer naturnahen und pflegefreien Baumbestattung in ihrer Heimatgemeinde nachzukommen und hierfür einen würdevollen Rahmen zu schaffen. Alle Friedhöfe unterliegen dem derzeitigen Wandel, so Joneitis.

Knapp 35 000 Euro kostete die Errichtung dieser neuen Bestattungsform, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.