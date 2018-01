Neue Autos für Feuerwehren

So viel Publikum wie am Mittwoch hat der Stadtrat Eltmann bei seinen Sitzungen selten. Feuerwehrleute aus Lembach und Dippach waren ins Rathaus gekommen, um live zu erleben, wie der Beschluss über zwei neue Einsatzfahrzeuge fällt. Beide Wehren sollen ein neues TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) bekommen, war sich der Stadtrat einig.

Bürgermeister Michael Ziegler (CSU) erläuterte, dass das Fahrzeuge in Lembach und Dippach vor fast 40 Jahren gebaut wurden. Beide Fahrzeuge seien "mit Mühe und Not" noch mal durch die Hauptuntersuchung gekommen, erklärte der federführende Kommandant Uwe Hümmer. Es gebe aber kaum noch Ersatzteile. Den neuen Bremszylinder für Lembach habe man lange suchen müssen. Außerdem hätten die Fahrzeuge keine Sicherheitsgurte und seien auf jeden Fall unwirtschaftlich.

Hümmer betonte auch, wie wichtig die Ortsteil-Wehren im Sicherheitsgesamtkonzept für Eltmann sind. Sie ergänzen die Wehr Eltmann mit ihrer umfangreichen technischen Ausstattung wesentlich.



Stadtrat gibt grünes Licht

Bei den Mitgliedern des Stadtrats war es unumstritten, dass die Fahrzeuge ersetzt werden müssen. Das soll im nächsten Jahr geschehen, die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden Zuschussanträge zu stellen und die Ausschreibung vorzubereiten. Die soll gemeinsam mit Oberaurach geschehen, wo ebenfalls Neuanschaffungen anstehen. Wenn verschiedene Kommunen gemeinsam baugleiche Fahrzeuge ausschreiben, bekommen sie zehn Prozent mehr Fördergeld. Ein TSF kostet je nach Ausstattung zwischen 75 000 und 80 000 Euro.



Bald Löschgruppe in Roßstadt

Die gleiche Situation mit einem sehr alten Fahrzeug habe auch die Feuerwehr Roßstadt, hieß es. Ob man sie nicht auch gleich einbeziehen könnte, fragte Dritter Bürgermeister Peter Klein. Dazu erklärte Uwe Hümmer, dass die Feuerwehr Roßstadt am Tag der Sitzung den Antrag auf Umwandlung in eine Löschgruppe gestellt habe, weil sich in Roßstadt trotz mehrmaligen Anlaufs niemand für die Funktion des zweiten Kommandanten fand. Eine Feuerwehr muss aber zwingend zwei Kommandanten haben.

Die Löschgruppe hat weiterhin einen Leiter aus Roßstadt, die Gesamtleitung hat jedoch der federführende Kommandant. Bezüglich der Fahrzeug-Ausstattung wolle er gerne noch die weitere Entwicklung abwarten, erklärte Hümmer. Ein neues Fahrzeug, egal in welcher Ausführung, sei aber auf jeden Fall nötig, denn "mit dem jetzigen können sie auch als Löschgruppe nicht ausrücken", erklärte Klein.

Wie in jedem Quartal legte Kämmerer Ernst Rippstein den Finanzbericht zum Halbjahr vor. Er bezeichnete die Kassenlage als geordnet, die Erträge und Aufwendungen lägen im kalkulierten Rahmen. Von den drei Millionen an Investitionen, die der Haushaltsplan vorsieht, ist bisher ein Drittel ausgegeben.