Neubürgerstammtisch zu Besuch in der Jugendherberge

Der Neubürgerstammtisch hat diesmal die Jugendherberge Bad Kissingens besucht. Steffen Hörtler empfing die etwa 35 Gäste, die sich trotz Eisesglätte auf den Weg gemacht hatten, um die bislang noch wenig bekannte Einrichtung kennen zu lernen. "Ich habe gar nicht gewusst, dass wir überhaupt eine Jugendherberge in Bad Kissingen haben", äußerte sich eine Neubürgerin anfangs noch recht überrascht.

Hörtler führte die neugierigen Teilnehmer nicht nur durch die Räumlichkeiten der Anlage, sondern gab auch Auskunft über Zweck und Hintergrund des Heiligenhofes.

Ursprünglich war das Gebäude als Treffpunkt für die Sudentendeutschen ins Leben gerufen worden und obwohl es diese Funktion noch immer innehat, wird der Heiligenhof darüber hinaus auch von anderen Gruppen genutzt. So finden zahlreiche Veranstaltungen im Bereich der politischen Bildung statt, die auch öffentlich zugänglich sind und bei denen sich jeder Kissinger anmelden kann. Aber auch Schulklassen sind vielfach zu Gast und genießen das Bildungsprogramm, das der Heiligenhof mittlerweile zu bieten hat. Viele Gäste ließen am Ende der Veranstaltung erkennen, dass sie damit einen neuen, bislang unbekannten Teil Bad Kissingens kennen gelernt haben.

Eben darum geht es bei der von Dr. Elisabeth Müller und Anita Schmitt gegründeten Initiative. Hinzugezogene, aber auch interessierte Einheimische sollen gemeinsam frische Einblicke erhalten, mit welchen Facetten die Region aufwarten kann. Das nächste Treffen findet am 15. März um 19 Uhr im Restaurant KissSalis statt.

Manfred Simon, 2. Vorsitzender des Gesangsvereins Garitz, wird den Neubürgern Einblicke in Verein und Aktivitäten geben. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red