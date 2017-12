Neubrunner Jugendfeuerwehr hielt 17 Übungen ab

Im Gasthaus am Berg fand die Versammlung der Jugendfeuerwehr statt. Auf der Tagesordnung standen neben den Berichten der Jugendsprecher auch Neuwahlen.

Jugendwart Mario Holzmann ließ das Jahr Revue passieren. Man hielt 17 Übungen ab, die sich aufgliedern in den allgemeinen Feuerwehrdienst, modulare Truppmannausbildung, Übungen mit der aktiven Wehr und Übungen mit der Kinderwehr. Man besuchte die Feuerwehr in Ebern und den Gemeindefeuerwehrtag in Pettstadt und hielt eine gemeinsame Übung mit der Jugendfeuer Breitbrunn ab. Erstmals fand ein "Tag der offenen Tür" der Neubrunner Wehr statt. Hier waren auch die Jugend- und Kinderwehr tatkräftig dabei.

Wolfgang Holzmann, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, hielt einen kurzen Rückblick auf die Entstehung der Jugendwehr. Gegründet worden sei diese 1999. Erster Jugendsprecher sei Georg Adrian gewesen. Die ersten Übungen seien abgehalten und die Begeisterung von Anfang an sehr groß gewesen. Dank der engagierten Arbeit der Betreuer wie Mario Holzmann, Nicole Kandler, Steffi Lauterbach sowie Henriette und Jessica Holzmann sei nicht nur "Feuerwehr" geübt, sondern auch viel unternommen worden.

Im Jahr 2012 sei die Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen worden. Wolfgang Holzmann dankte allen für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Für 2018 seien Besuche im Eisstadion Haßfurt, bei der Feuerwache Bamberg, bei der Feuerwehr und beimTHW Haßfurt sowie eine Orientierungsfahrt geplant.



Das Wahlergebnis

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Jugendsprecher Nick Pfister, Jugendwart Mario Holzmann, Wimpelträger Marlon Stubenrauch, Kassierer Julian Holzmann und Schriftführer Lukas Kaufmann. red