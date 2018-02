"Der Neubau anstelle der Sanierung war die richtige Entscheidung!" Das sagte Kreisbaumeister Herbert Bötsch zu Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel bei der Übergabe des "Haus der Schlaginstrumente" der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen. Dieser hatte nach einer Besichtigung des alten Hausmeisterhauses diese Entscheidung gemeinsam mit dem Schulträger, dem Landkreis Rhön-Grabfeld getroffen. Deshalb nannte ihn auch Schulleiter, Prof. Ernst Oestreicher den "geistigen Vater" des neuen Hauses.

Der Präsident selbst betonte, dass damit und mit dem Neubau der Schule selbst in den kommenden Jahren ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Einrichtung und für den Schulstandort Bad Königshofen getan wurde. Stellvertretender Landrat Josef Demar sprach die überregionale Strahlkraft an, die die Berufsfachschule in den 35 Jahren ihres Bestehens erreicht habe. Sein Dank galt dem Bezirk aber auch der Regierung von Unterfranken für die Unterstützung, sowie Professor Ernst Oestreicher und dessen Lehrerkollegium.

Mit einem wahrhaften Paukenschlag wurde die Feierstunde durch das Blechbläserensemble eröffnet. Die Leitung lag in den Händen von Udo Schneider. Die Segnung nahmen Pfarrerin Tina Mertten und Pfarrer Karl Feser gemeinsam vor.

Die Gemeinsamkeiten mit der Bundeshauptstadt Berlin stellte Schulleiter Ernst Oestreicher heraus. In Berlin wurde das neue Opernhaus eröffnet, in Bad Königshofen das "Haus der Schlaginstrumente". Im Gegensatz zu Berlin, wo das Haus nach der Eröffnung wieder geschlossen wird, weil die Handwerker nicht fertig wurden, geht in Bad Königshofen nächste Woche der Schulbetrieb an. Zahlreiche Ehrengäste begrüßte Oestreicher darunter den Präsidenten des Bayerischen Blasmusikrates, Thomas Goppel, Prof. Dr. Christoph Wünsch, von der Hochschule für Musik in Würzburg, Norbert Kornder von der Regierung von Unterfranken und unter anderem Bad Königshofens stellvertretenden Bürgermeister Philipp Sebald. Unter den Gästen waren auch Gerhard Jenemann, der erste Direktor der Schule, aber auch ehemalige und aktuelle Schüler sowie Lehrkräfte.



Fünf Lehrer von Anfang an da

Kreisbaumeister Herbert Bötsch sagte dem Bezirk und Regierung von Unterfranken Dank für schnelle Entscheidungen und die zügige Baugenehmigung. Einen Neubau in zwei Jahren zu erstellen sei eine sportliche Leistung. Sein Dank galt seinem Stellvertreter Winfried Götz. Einen überdimensionalen Schlüssel erhielt Oestreicher als Erinnerung an diesen Tag.

Stellvertretender Landrat Josef Demar ließ die 35-jährige Geschichte der Schule Revue passieren, erinnerte an die Entscheidung des damaligen Landrats Dr. Fritz Steigerwald 1978, sowie des Bezirkstags von Unterfranken. Fünf Lehrkräfte aus der Anfangszeit unterrichten heute noch.

Die Berufsfachschule für Musik nannte Josef Demar einen wichtigen Kulturträger des Landkreises Rhön-Grabfeld. Davon zeugen überörtliche Veranstaltungen aber auch die hervorragende pädagogische Arbeit. "Die Berufsfachschule für Musik ist aus der musikalischen Bildungslandschaft in Bayern nicht mehr weg zu denken." Besonderer Dank galt Kreisbaumeister Herbert Bötsch und Winfried Götz sowie Kreiskämmerer Winfried Miller, die hervorragend gearbeitet hätten.

"Der Bezirk Unterfranken ist stolz auf die Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen", sagte Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel. Sie habe einen exzellenten Ruf. Mit der Schule habe auch der Bezirk in Unterfranken ein Zeichen für den Schulstandort Bad Königshofen und die Berufsfachschule gesetzt. Mit dem Landkreis Rhön-Grabfeld habe man gemeinsam dieses Haus auf den Weg gebracht und werde auch den Neubau der gesamten Schule voranbringen. "Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr den Spatenstich vornehmen können."