Netz an Ladesäulen wächst rasant

Die Stadtwerke Bamberg werden 2018 ihr Netz an Elektroladesäulen massiv ausbauen. Bis zum Jahresende sollen die Fahrer von Elektrofahrzeugen an über 30 öffentlichen Stationen im Stadtgebiet reinen Ökostrom aus erneuerbaren Energien tanken können, teilt die Stadt mit.

Jetzt haben die Stadtwerke gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) an der Brose-Arena und in der Siechenstraße zwei weitere Ladesäulen in Betrieb genommen. Weitere Stationen folgen an der Gaustadter Hauptstraße und an der Würzburger Straße. Fest stehe auch schon, dass bis Jahresmitte der P+R-Parkplatz an der Kronacher Straße mit Elektrotankstellen ausgerüstet wird. Weitere Standorte - auch in der Bamberger Innenstadt - seien in Planung: "Unser Ziel ist es, den Kunden im gesamten Stadtgebiet die Möglichkeit zu bieten, ihr Auto einfach zu betanken", so Michael Fiedeldey, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Die Ladesäulen der Stadtwerke sind Teil des europaweiten Ladeverbunds "New Motion". Mit einer kostenlosen Kundenkarte können Kunden nach einmaliger Registrierung europaweit mehr als 50 000 Ladestationen nutzen. Eine kostenlose App hilft den Fahrern bei der Suche nach der nächsten Ladestation und informiert über die jeweiligen Tankkosten.

Nicht nur auf öffentlichen Parkplätzen hat die Nachfrage nach Lademöglichkeiten massiv zugenommen: "Auch Betreiber von Einkaufszentren, Supermärkten, Hotels oder Praxen haben großes Interesse an der Elektromobilität, da sie hier einen Mehrwert für ihre Kunden und Patienten sehen", berichtet Fiedeldey.

Seit dem letzten Jahr bieten die Stadtwerke Bamberg Betreibern von Immobilien die Errichtung, Wartung und den Betrieb von Elektroladesäulen an. Für private Fahrer mit eigenem Parkplatz bieten die Stadtwerke spezielle Wallboxen zum Anschluss an die heimische Elektroinstallation an. red