Nepal: Hilfe zur Selbsthilfe

Der Verein der Nepalhilfe Kulmbach hat in den eineinhalb Jahrzehnten seines Bestehens bereits viel Gutes bewirkt. Peter Pöhlmann, Gründungsvorsitzender, zieht Bilanz:



15 Jahre lang haben Sie die Geschicke des Vereins Nepalhilfe Kulmbach geleitet. Voller Enthusiasmus und mit großem persönlichem Einsatz haben Sie sowohl Vorstandskollegen und Vereinsmitglieder, aber auch Sponsoren motiviert, sich ebenfalls zu engagieren. Wer kam denn eigentlich auf die Idee, den Verein zu gründen und was war der Anlass?

Peter Pöhlmann: Als ich 1992 zum ersten Mal zu einer Trekkingtour in Nepal war, hat mich die fantastische Landschaft begeistert, aber auch die Armut und der Hunger der Menschen dort schier überwältigt. Wieder zu Hause, habe ich meinen Freunden Sonja Promeuschel und Hans Hunger davon erzählt - und bald haben wir uns zu dritt nach Nepal aufgemacht. Hans hatte kurz darauf seinen 60. Geburtstag und wünschte sich keine Geschenke, sondern Spenden für eine Schule in Nepal. Die Resonanz war grandios, es kamen 16 000 Euro zusammen - unser Startkapital für eine erste Hilfsaktion.



Sie wollten also helfen. Wie wollten Sie dabei vorgehen, was waren Ihre konkreten Ziele?

Nach kurzer Überlegung war uns klar, dass wir einen gemeinnützigen Verein gründen wollten, um effektive Hilfe leisten zu können - und das haben wir dann mit immerhin 27 Mitgliedern gemacht: den Nepalhilfe Kulmbach e.V. - heute haben wir aktuell 352 Mitglieder.

Wir wollten aber nicht einfach Geld verschenken, sondern vielmehr Hilfe zur Selbsthilfe leisten.



Welche konkreten Projekte haben sich bei der Umsetzung Ihrer Ziele herausentwickelt?

Zuerst haben wir etwas für die Kinder gemacht und für die Tillingathar-Schule in Kathmandu und für die Grund- und Hauptschule in Malekhu Schulräume gebaut, Sanitäranlagen und eine Wasseraufbereitungsanlage. Für die Grundschüler der Malekhuschule haben wir eine tägliche Schulspeisung eingerichtet, für 380 Kinder.

Außerdem sind Zuschüsse für notwendiges Lernmaterial und eine Ausrüstung mit EDV-Anlage geflossen. Dann haben wir in der Malekhuschule für insgesamt 1200 Grund- und Hauptschüler eine Gesundheitsstation mit Krankenschwester eingerichtet und haben alle Grundschüler mit Zahnbürsten ausgestattet. Da der Staat bedauerlicherweise nicht in der Lage ist, genügend Lehrer zu stellen, beschäftigen wir sechs Privatlehrer.

Besonders dankbar bin ich für die verschiedenen Einsätze von Ärzten, Zahnärzten und zahnmedizinischen Angestellten aus unserer Region, die für alle Kosten, die sich daraus ergeben, selbst aufkommen. Wie das übrigens auch alle unsere Mitglieder tun. Bisher musste noch kein Cent der gespendeten Gelder für Reise- oder Verwaltungskosten ausgegeben werden, sondern fließt alles direkt in die Hilfsprojekte. Wir haben aber auch an die Senioren gedacht und unterstützen das einzige staatliches Altenheim Nepals mit 250 Bewohnern. Im Laufe der Zeit haben sich weitere Projekte herausentwickelt, wie zum Beispiel die Vergabe von Mikrokrediten, was den Leuten helfen soll, wirtschaftlich auf eigene Füße zu kommen. Wir ermöglichen so etwa den Kauf einer Ziege oder eines Schweins, das die Kreditnehmer dann aufziehen und - im glücklichsten Fall mit Nachwuchs - wieder verkaufen. Oder wir helfen bei der Gründung eines kleinen Geschäftes.

Zuletzt möchte ich noch an das Siddhi-Memorial-Hospital in Bhaktapur erinnern, das sich durch Spenden aus aller Welt finanziert und die Ärmsten der Armen kostenlos behandelt und versorgt. Wir haben das Hospital bei diversen Neubauten, (zum Beispiel Frühchenstation) und der Beschaffung von Instrumenten und Geräten (zum Beispiel Röntgengeräte und -tisch, Laboreinrichtung und Apotheke) unterstützt.



Das ist ja eine beachtliche Auflistung. Was lag Ihnen persönlich dabei besonders am Herzen?

Es war mir immer eine große Freude, in einem der zehn ärmsten Länder der Welt die Not zu lindern und vor allem Kinder zu unterstützen.



Welche der Projekte haben sich im Rückblick besonders bewährt?

Da denke ich vor allem an die Patenschaften und an die Schulspeisung. Durch die Patenschaften haben sich persönliche Bindung zu den Kindern aufgebaut, die meistens über die Sorge um die Schulbildung hinaus bestehen. Häufig führt es in eine Unterstützung der Berufsausbildung. Mit der Übernahme einer Kinderpatenschaft geben wir den Patenkindern die Chance auf eine selbstbestimmte Kindheit und eine bessere Zukunft. Wir tragen dadurch dazu bei, die ganze Region zu verändern. In Malekhu kann man das schon deutlich sehen.



Die Fragen stellte Sigrid Daum .