Neloski am Knie verletzt

Marko Neloski erlitt im Spiel gegen HBW Balingen-Weilstetten (22:27-Niederlage) am Freitagabend einen Kreuzbandriss im linken Knie. Der 21-jährige Mazedonier fällt bis zum Saisonende aus. Der Rückraumspieler wurde bei einem Zweikampf jedoch im Vorbeigehen aus der Balance gebracht und fiel unglücklich. Die Diagnose von Teamarzt Dr. Gerolf Bergenthal am Samstag lautet: Kreuzband- und Innenmeniskusriss. "Marko kann aller Voraussicht nach bereits in der kommenden Woche bei Prof. Dr. Strobel operiert werden und wird danach circa acht Monate ausfallen. Sein Ausfall stellt uns wieder vor eine neue Situation, der wir uns gemeinsam stellen werden", so Trainer Jan Gorr. vh