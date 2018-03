Nele Rüger holt Bundessieg

Der Kleintierzuchtverein Thurnau und Umgebung ist stolz auf sein reges Vereinsleben. Drei große Ausstellungen in Thurnau und auch sonst viele Treffen, Veranstaltungen und Feste haben das Jahr 2017 geprägt. Allerdings bedauerte Vorsitzender Helmut Ulbrich in der Hauptversammlung im "Fränkischen Hof" die erneut gesunkenen Ringbestellungen. 1290 Bundesringe sind ausgegeben worden - fast 300 weniger als im Vorjahr. 103 Kaninchen wurden tätowiert.

Die Mitgliederzahlen sind konstant, der Verein hat überregional einen guten Ruf. Das freut den Vorsitzenden.

Satzungsgemäß ist auch in diesem Jahr ein Drittel des Vorstandsteams neu gewählt worden. Die Ausstellungsleitung und der Bereich Jugend sind jeweils in neuer Hand. Die bisherige Jugendleiterin Denise Lauterbach hatte ihr Amt nach sechs Jahren aus persönlichen Gründen niedergelegt. Ihre Nachfolgerin ist Ingrid Weigel, die Schwester des Vorsitzenden. Sie wird unterstützt von Christine Wich. "Beide Frauen haben Kinder in der Jugendgruppe und sind von daher prädestiniert für das Amt", so Helmut Ulbrich.

Der bisherige Ausstellungsleiter Berthold Popp wird in Zukunft als Zweiter Schriftführer tätig sein. Die sehr zeitraubende Aufgabe des Ausstellungsleiters gab er an Detlef Gasthuber ab. Gasthuber hat in diesem Amt schon Erfahrung und ist als Preisrichter in dem Metier zu Hause. Unterstützt wird er von Werner Rüger und Thomas Beyer. So kann sich der zeitliche Aufwand auf mehrere Schultern verteilen.

Auch weitere Posten im Verein standen zur Wahl. Helmut Ulbrich wurde als Vorsitzender ebenso bestätigt wie Uwe Ganzleben als Zuchtwart Kaninchen. Patrick Ulbrich erledigt wie bisher die Öffentlichkeitsarbeit.

Der Kleintierzuchtverein konnte außerdem mehrere Mitglieder für ihr langjähriges Engagement ehren. Seit 40 Jahren im Verein sind Helmut Ulbrich, Fritz Müller, Gerald und Gisela Gebhard, Inge Walter und Ingrid Herrmannsdörfer. Für 20 Jahre wurde Markus Weihermüller ausgezeichnet. Nico Reimann ist seit 15 Jahren aktiv.

Friedhelm Hadamietz wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Nele Rüger erhielt eine Ehrung, weil sie mit ihren Figurita Mövchen Bundesjugendsiegerin geworden war. K. Müller-Sanke