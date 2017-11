Neida feiert zwei Tage

Endlich ist es wieder soweit: Neida feiert! Am Samstag, 29. Juli, veranstaltet die Dorfgemeinschaft ab 19 Uhr ihre weit bekannte "Italienische Nacht" am sommerlich geschmückten Brunnenplatz. Die Besucher können hier einige heitere Stunden verbringen und sich von den Schlemmerköchen Ditmar und Matthias verwöhnen lassen. Die bewährte Pizza aus dem Holzbackofen sowie italienischer Salat und Spare Ribs werden natürlich auch angeboten. Die Weinbar rundet den Genuss mit einer erlesenen Auswahl ab und das "Cafechen" entführt nach Bella Italia mit Cappuccino und Espresso zum Tiramisu. An der Karibikbar werden leckere Cocktails mit und ohne Alkohol serviert. Die Band "M & M" heizt die Stimmung ein.



Essen und Kinderspiele

Das Dorffest beginnt am Sonntag, 30. Juli, wie gewohnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend gibt es Rouladen mit Kloß und Chickenburger zum Mittagessen. Die Dorffrauen haben fleißig im Holzbackofen verschiedene Kuchen und Bauernbrot gebacken und auch Gegrilltes sowie Fischbröchen und vieles mehr werden für das leibliche Wohl angeboten. Für die Kinder wird eine große Hüpfburg aufgebaut und wer Lust hat, kann sich an der Schminkstation in einen Piraten oder Schmetterling verwandeln lassen. red