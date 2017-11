Natursport erforschen

Sich auch in den Herbst- und Wintermonaten im Freien bewegen: Dazu laden die Orientierungsläufer vom TV Coburg-Neuses ab dem 18. November über den Winter jeden Samstagnachmittag in den Callenberger Forst ein. Treffpunkt ist jeweils um 14.30 Uhr am Ende des Hörnleinsgrundes. Spielend erlernen die Teilnehmer den Umgang mit Karte und Kompass. Der Natursport ist für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene jedes Alters, und besonders auch für Familien geeignet. Nach einer Aufwärmphase werden die Gruppen nach Laufstärke eingeteilt. Auskünfte erteilt Angelika Weid unter Telefon 09561/32299 oder per E-Mail an geli.weid@gmx.de. weid