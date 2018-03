Naturschützer wählen und ehren

red



Die Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz (BN) hält am Freitag, 23. März, ihre Jahresversammlung. Beginn ist um 19 Uhr in der Gastwirtschaft "Scheffelklause" in der Viktor-von-Scheffel-Straße 3. Nach den Berichten des Vorsitzenden und der Schatzmeisterin folgt die Neuwahl des Kassenprüfers und die Ehrung langjähriger Mitglieder. Anschließend hält Dietmar Gross einen Vortrag zum Thema "Reisen mit Ziel Rumänien - Wandern durch Wildnis und alte Kulturlandschaften". Eingaben für den Tagsordnungspunkt "Sonstiges" können noch bis Donnerstag, 22. März, 17 Uhr, an lichtenfels@bund-naturschutz.de gesandt werden.