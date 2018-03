Eine naturkundliche Wanderung zu den Frühjahrsblühern auf den Gipshügeln in Sulzheim unternimmt der Rhönklub-Zweigverein Hammelburg am Mittwoch, 11. April. Abfahrt zu der Wanderung ist um 13 Uhr am Bleichrasen. Die Tour wird von Friedrich Rau geführt. Eine Anmeldung ist erforderlich, teilt der Rhönklub-Zweigverein mit. sek