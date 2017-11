Naturfreunde für Pflanzaktion gesucht

Der Bund Naturschutz und der Obst- und Gartenbauverein Heßdorf werden am Samstag, 18. November, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heßdorf hinter dem Gewerbepark eine Hecke und Obstbäume pflanzen. Dazu werden Helfer gesucht. Der Bauhof der Gemeinde wird die Pflanzlöcher vorbereiten. Organisiert wird die Maßnahme vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Wiese hinter dem Pferdesporthaus Loesdau (Im Gewerbepark 38), Parken ist im Gewerbepark möglich. Die Gemeinde gibt als Dankeschön den Helfern eine Brotzeit aus. Für Infos steht Karin Klein-Schmidt unter Telefon 0151/22827136 zur Verfügung. red