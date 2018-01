Natur pur von der Streuobstwiese

Der Apfel ist nicht nur ein gesundes Obst, er prägt auch unsere Kultur und unsere Landschaft. Um dem traditionellen Anbau der beliebten Frucht auf Streuobstwiesen in der Region Bamberg eine Plattform zu bieten, veranstaltet der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bamberg alljährlich am 2. Sonntag im Oktober einen großen Apfelmarkt. Gastgeber in diesem Jahr ist die Gemeinde Kemmern. Der Markt findet am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Ortskern von Kemmern statt.



Aufstriche, Säfte, Liköre

Auch wenn das kalte Frühjahrswetter 2017 für deutliche Einbußen bei der Obsternte gesorgt hat, sind auf dem Apfelmarkt eine ganze Reihe von Anbietern vertreten, die ihre Äpfel, Birnen, Nüsse und Quitten ausschließlich auf traditionell bewirtschafteten Streuobstwiesen oder in privaten Obstgärten ernten. Neben dem Verkauf von erntefrischen Äpfeln gibt es eine Vielzahl von schmackhaften Besonderheiten zu entdecken: vielseitige Fruchtaufstriche, Trockenobst, Liköre, Säfte, Obstessige oder Apfelsekt gehören zu den Highlights aus der bunten Schatzkiste regionaler Streuobstprodukte.

Außerdem können Besucher sich auf ein buntes Marktprogramm mit allerhand kulinarischen Leckerbissen, traditioneller Handwerkskunst und abwechslungsreichem Kinderprogramm freuen.

Die Obstexperten Hermann Schreiweis und Werner Schuricht helfen interessierten Besuchern bei der Bestimmung von mitgebrachten Apfel- und Birnensorten von ihrer Obstwiese oder aus ihrem Garten. Die große Obstausstellung des Kreisverbands eröffnet mit über 70 verschiedenen historischen und modernen Sorten einen Blick auf die erstaunliche Vielfalt unserer heimischen Obstbaukultur.



Radtour zum Apfelmarkt

Der ADFC bietet eine Fahrradtour zum Apfelmarkt an. Von Bamberg aus ist der Ort Kemmern mit einer angenehmen Tour durch das Maintal günstig zu erreichen. Eingebettet in die Flussaue verspricht der Fahrradweg über Oberhaid nach Kemmern ein wunderbares Landschaftserlebnis mit anschließendem Genuss regionaler Spezialitäten auf dem Apfelmarkt. Nähere Informationen zur Fahrradtour finden Sie auf der Internetseite des ADFC: www.adfc-bamberg.de .

Wer an der Bestimmung von Apfel- oder Birnensorten aus dem heimischen Garten interessiert ist, wird gebeten, drei bis fünf voll ausgereifte Früchte von jeder Sorte mitzubringen. Das Obst sollte nicht in Plastiktüten, sondern in Körben, Stoff- oder Papiertaschen transportiert werden , damit der sortentypische Geschmack und Geruch unverfälscht erhalten bleibt. red