Nationalpark war wieder Thema

In der Gemeinderatssitzung sprach Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) erneut das Thema Nationalpark an. Das Ortsoberhaupt äußerte scharfe Kritik an einem Leserbrief, den der Premicher Ortssprecher Mario Krebs und zwei weitere Bürger geschrieben hatten. Den darin geäußerten Vorwurf, die Bürgermeister sähen nur die in Aussicht gestellten Fördermittel, wies Bug zurück. Außerdem beanstandete er, dass in Oehrberg ein Schild Pro-Nationalpark beschädigt wurde. "Man will nicht akzeptieren, dass es Leute gibt, die für den Nationalpark sind", fügte Bug hinzu.

Schließlich wies der Rathauschef darauf hin, dass es eigentlich nicht zulässig sei, Protestschilder an Straßenrändern aufzustellen. Derzeit befinden sich etliche mit Botschaften gegen einen Nationalpark Rhön an mehreren Ortseingängen im Markt Burkardroth. Manche seien Unfallschwerpunkte. "Die Stralsbacher mussten ihr Schild auch entfernen." kkh