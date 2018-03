Nationalpark Bayerwald ist das Ziel

Der Bund Naturschutz lädt am Sonntag, 22. April, Interessierte aus der Steigerwaldregion zu einer Tagesexkursion in den Nationalpark Bayerischer Wald ein. Eingeschlossen ist eine etwa dreistündige Wanderung, unter anderem durch ein Urwaldgebiet. Dabei ist Gelegenheit, sich im Gespräch mit Einheimischen persönlich über die Auswirkungen eines Nationalparks zu informieren, heißt es in der Mitteilung. Für die Teilnehmer fallen keine Fahrtkosten an. Zusteigemöglichkeiten bestehen in Untersteinbach (6 Uhr) und in Ebrach (6.10 Uhr). Rückankunft ist zwischen 20.30 und 21.30 Uhr. Eine verbindliche Anmeldung ist nötig. Abschließend kann mit Vertretern der Kommunalpolitik und des Tourismus diskutiert werden. Anmeldung und Infos unter der Telefonnummer 0911/8187821 oder E-Mail landwirtschaft-wald@bund-naturschutz.de. red