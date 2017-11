Narren zeigten Kampfeswillen

Zum 14. Mal fanden die Tennismeisterschaften der Kronacher Narren statt. Dazu trafen sich am Sonntag die Kronacher Elferräte mit ihren Familien auf den Tennisplätzen des Tennisclubs an der Hammermühle. Das traditionelle Turnier war in diesem Jahr außergewöhnlich gut und vor allem mit leistungsbereiten Spielern besetzt.

Pünktlich um 14 Uhr begannen 16 Spieler in vier Doppelpaarungen das Turnier. Der Präsident der Kroniche Fousanaocht, Uli Böhm, und der Sitzungspräsident Georg Löffler verfolgten das Turnier in Gegenwart ihrer Frauen bei Kaffee und Kuchen. Auch der Zweite Vorstand des TC Kronach, Heinrich Dauer, überzeugte sich von der Spielstärke der Teilnehmer.

Das Wetter - trocken, aber nicht zu heiß - war den Narren in diesem Jahr wohlgesinnt und so konnten vier Sätze in unterschiedlicher Besetzung ohne Unterbrechung gespielt werden. Wenn das spielerische Niveau schon durchwegs hoch war, so war der Kampfeswille noch deutlich höher. Nach drei Stunden, vielen leeren Wasserflaschen und ohne Verletzungen standen die Sieger der 14. Fousanaocht Open fest.

In der Klasse der Nichtelferräte siegte dieses Jahr Irmi Häußinger. Bei den Elferräten gab es eine Überraschung. Zum zweiten Mal in Folge siegte Holger Kirchbach. Trotz seiner geringen Spielpraxis konnte er nach unglaublichem kämpferischen Einsatz den Pokal entgegen nehmen. red