Narren übernehmen Macht

Am Fasenachtssonntag, 11. Februar, nehmen in Zeil wieder die Narren das Zepter in die Hand. Unter der Organisation der Zeiler Narrenzunft fällt um 13.30 Uhr der Startschuss für den Faschingszug.

Der Verlauf des Zuges durch die historische Altstadt und das Ambiente der Zeiler "Guten Stube" sowie die gute Laune und der Einfallsreichtum der Zeiler Bevölkerung dürften gerade auch im Jubiläumsjahr zum Gelingen der "fünften Jahreszeit" beitragen, hofft die Stadt. Jahr für Jahr machen sich Faschingsfreunde aus der Umgebung auf den Weg nach Zeil, um die herrliche Kulisse der Altstadt mit ihrem Mittelpunkt, dem schunkelnden Marktplatz, zu erleben. Dort ist Stimmung pur, ähnlich wie beim Weinfest. Und der positive Trend hält an.

In diesem Jahr werden auch wieder die Faschingsfreunde aus Abersfeld, Ebelsbach, Knetzgau, Neubrunn, Obertheres und Wonfurt mit mehreren Wagen und Fußgruppen den Zug bereichern. Die Zahl der Voranmeldungen ist heuer sogar noch gestiegen. Von vielen Besuchern hört man, dass gerade die Familienfreundlichkeit - durch den Verzicht auf Festabzeichen - und die originellen Fußgruppen einen besonderen Anreiz für den Besuch des Zeiler Zuges bieten.

Um dennoch den gestiegenen Kosten halbwegs Rechnung tragen und das Niveau aufrechterhalten zu können, besteht für die Besucher in diesem Jahr die Möglichkeit, mit einer Spende dies zu unterstützen. An diversen zentralen Stellen werden deshalb erstmals Spendenboxen aufgestellt.



DJ sorgt für Stimmung

Die vielen Wagen mit vielen interessanten Motiven nicht nur mit Bezug zur 1000-Jahr-Feier, die vielen farbenprächtigen Fußgruppen und die Stadtkapelle wollen mit stimmungsgeladenen Akteuren den Zuschauern einheizen und sie begeistern. Nach dem Ende am Marktplatz wird von der dortigen Bühne mit einem DJ wieder Stimmung erzeugt. Sowohl die traditionellen Faschingsschlager als auch aktuelle Party-Musik werden geboten. Dazu gibt es das heimische Bier, und selbstverständlich werden auch alkoholfreie Getränke angeboten sowie heiße Domina und Bratwürste.

Für Kurzentschlossene besteht noch die Möglichkeit, sich bis spätestens Mittwoch, 7. Februar, bei Klaus Oppelt unter der Telefonnummer 09524/6764 anzumelden. Bleibt lediglich zu hoffen, dass Petrus ein Einsehen mit den Narren hat und ein paar Sonnenstrahlen hervorkitzelt.

Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen erfolgt ab 13 Uhr in der Goethestraße (mit Nebenstraßen). Die Anwohner dieser Straßenzüge werden gebeten, ihre Fahrzeuge von 12 bis 14 Uhr nach Möglichkeit nicht auf den dortigen Straßen zu parken. Von dort führt der Zug in die Krumer Straße. Hier gilt erstmals ein absolutes Halteverbot während des Zuges, der weiter durch Obere Tor-, Haupt- sowie Bamberger Straße und zurück zum Marktplatz führt.



Zeiler Hexenfasching

Eine weitere Zeiler Faschingsveranstaltung ist der Hexenfasching. Traditionell stürmen auch in diesem Jahr die Zeiler Hexen das Rathaus. Am Donnerstag, 8. Februar, um 17 Uhr werden das Rathaus und der Bürgermeister wieder in Beschlag genommen, wenn die Hexen die Regentschaft in der Stadt übernehmen. Bereits um 16.30 Uhr geht es mit Stimmungsmusik auf dem Marktplatz los.

Gespannt darf man sein, was sich die Hexen in diesem Jahr als "Strafe" für den Bürgermeister überlegt haben, damit er sich aus der "Gefangennahme" befreien kann.

Umrahmt wird das Marktplatzspektakel von einem Auftritt der Zeiler Minigarde, die ihren Tanz aus den Büttensitzungen vorführen wird, und natürlich vom Hexentanz. Auch für das leibliche Wohl der Zuschauer wird gesorgt.

Der Erlös des Hexenfaschings wird, wie schon seit vielen Jahren, einem gemeinnützigen Zweck in der Stadt zugeführt.

Die Bevölkerung ist eingeladen, kostümiert zu erscheinen und ausgelassen mitzufeiern. red