Narren stürmen das Rathaus

Die 1. Kulmbacher Showtanzgarde e.V. wird am Samstag, 11.November, wieder den Kulmbacher Fasching eröffnen und den Stadtschlüssel von Oberbürgermeister Henry Schramm holen. Folgender Ablauf ist geplant:

10 Uhr: Vorstellung des Kulmbacher Kinderprinzenpaares in der "alten, neuen Feuerwache" in Kulmbach mit Tänzen und dem Spielmannszug Kulmbach.

11 Uhr: Abholung des Oberbürgermeisters vom Rathaus Kulmbach und Entgegennahme des Stadtschlüssels in der "Feuerwache".

19.11 Uhr: Faschingseröffnung und Vorstellung des Kulmbacher Kinderprinzenpaares mit Gastvereinen aus dem Landkreis und aus Bayreuth sowie Tänzen im Kulmbacher Kleinkunstbrettla (KKB) in Untersteinach. Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. red