Narren sagen: "... geht doch!"

"... geht doch!" Unter diesem Titel steht die Faschingssession der Kolpingsfamilie Münnerstadt, die am morgigen Samstag, 11. November, eröffnet wird.

Einerseits nehme man mit der Abbildung des Eingangs des ehemaligen Gymnasiums die alte Tradition wieder auf, historische Gebäude auf dem Orden abzubilden, erläutert Elferrat Wilhelm Schmitt. Anderseits freuen sich die Narren natürlich, dass sie nun doch in der Alten Aula feiern dürfen, nachdem sie im letzten Jahr in ihr altes Domizil ins seit Jahren geschlossene Jugendhaus zurückkehren mussten.

"Geht doch", meint auch Wilhelm Schmitt. Um 10.30 Uhr startet am Samstag der große Umzug der Narren vom Oberen Tor zum Rathaus. Dort tanzt die Elferratsgarde, es gibt allerhand Narreteien, und Sitzungspräsident Andreas Albert wird die Session um 11.11 Uhr eröffnen. Gegen 12.30 Uhr geht es in den Bären-Saal zum Mittagessen, um 14 Uhr folgt eine Ehrung durch den Fastnachtsverband, und um 15 Uhr wird ein neuer Ehrenpräsident ernannt.